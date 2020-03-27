شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمريكي يوثق زيارته للمملكة ومواطن يفاجئه بإنجليزيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شارك سائح أمريكي، بعض مقاطع الفيديو الخاصة بزيارته للملكة، وجولته في مدينة جدة.
وجاء في أحد مقاطع الفيديو تجربة السائح لأكلة سيريه، مشيرا إلى أنها نيجيرية الأصل.
وتبادل الحديث مع أحد موظفي أرامكو أمام مطعم في حي الكرنتينا، والذي تحدث معه الإنجليزية بطلاقة.
وخلال حديثهما، أخبره المواطن أنه زار أمريكا من قبل وزارة العديد من الأماكن، كما سافر إلى إيطاليا ومازحه بعبارة باللغة الإيطالية.
وأخبره الشاب الأمريكي أنه في المملكة بهدف السياحة، قائلاً للمواطن: «أنت تعرف الولايات المتحدة أكثر مني، فأنا لم أقم بزيارة كل هذه الأماكن التي زرتها أنت».
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