شاهد.. فخامة الخدمات المقدمة بفنادق العزل الصحي في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تشهد فنادق العزل الصحي بالمملكة، خدمة على مستوى عالٍ للأفراد المحجوزين داخلها لحين انتهاء فترة العزل. تشهد فنادق العزل الصحي بالمملكة، خدمة على مستوى عالٍ للأفراد المحجوزين داخلها لحين انتهاء فترة العزل. وأوضحت بعض الصور، الخدمات المقدمة للمعزولين صحيًا من طعام وشراب، بالإضافة للاحتياطات الصحية التي يتخذها العاملين فيها. Advertisements

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