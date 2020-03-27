شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يحسم الجدل حول ختان النبي ﷺ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حسم الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان الجدل حول ختان النبي ﷺ. حسم الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان الجدل حول ختان النبي ﷺ. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " : " لا يوجد دليل صحيح بشأن ختان النبي ﷺ ولكن يقال إن جده عبد المطلب هو من ختنه " . ورأى الخثلان أن الإنسان عند بتر عضو من جسده فلا يلزم دفنه ويجب وضعه في أي مكان والذي يجب دفنه هو الجسد.

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