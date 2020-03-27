شكرا لمتابعة خبر عن الأمراء يقصفون جبهة حماس والحوثيين بشأن معتقليهم بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على مطالبة حركة حماس الفلسطينية المملكة قبول مبادرة مليشيا الحوثي الإرهابية بتبادل الأسرى وإطلاق سراح بعض المعتقلين التابعين لحماس في المملكة.

وقال الأمير سطان، إن المطالبة بهذا الأمر يكشف الوجه الحقيقي لهذه الأحزاب وأنها تعمل لمصالحها وليس لمصالح أوطانها وأن صاحب القرار لهم واحد وهي إيران الصفوية .

وأضاف: " من يتم إعتقالهم في المملكة توجه له التهم بناء على ما فعلوه والقضاء هو الجهة الوحيدة للحكم وليس الجماعات المأجورة و الإرهابية " .

من جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: " حوثي إيران التي بها فيلق القدس الذي قاتل في كل مكان إلّا القدس ورئيسه سليماني الذي قتل500 الف سوري وأسمته حماس شهيد القدس رغم أنها بررت خروجها من سوريا برفضها لتعامل بشار مع شعبه، حماس نفسها هي من زار رئيس الموساد قطر طالبًا دعمها شهريًا بملايين الدولارات ونفذت قطر طلبه، ياللعبث " .