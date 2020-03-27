شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النقاط الأمنية بمداخل المناطق لتطبيق منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّقت مقاطع فيديو، النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق والتي يتم عندها تطبيق منع التنقل بين المناطق المختلفة.

ونشر " أمن الطرق " ، المقاطع التي توثق بعض نقاط الضبط بمداخل: " الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف " .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، قد وافق على قرار منع الدخول والخروج من مدن " الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة " ومنع التنقل بين مناطق المملكة.