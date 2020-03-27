شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النقاط الأمنية بمداخل المناطق لتطبيق منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثّقت مقاطع فيديو، النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق والتي يتم عندها تطبيق منع التنقل بين المناطق المختلفة.
ونشر " أمن الطرق " ، المقاطع التي توثق بعض نقاط الضبط بمداخل: " الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف " .
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، قد وافق على قرار منع الدخول والخروج من مدن " الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة " ومنع التنقل بين مناطق المملكة.
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