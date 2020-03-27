بالفيديو.. ذئب يهاجم مزرعة بالجوف ويقتل ويصيب 16 رأس غنم

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): هاجظ ذئب مزرعة أحد المواطنين في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، معتديا على الأغنام. هاجظ ذئب مزرعة أحد المواطنين في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، معتديا على الأغنام. وقال صاحب المزرعة المواطن عبدالكريم المريعي، إن الذئب أصاب وقتل 16 رأسًا من الأغنام، بعد تسلله من إحدى الفتحات في الشبك. وناشد المواطن أصحاب المزارع المجاورة له بغلق حظائر أغنامهم جيدا منعا لمواجهة نفس الموقف.

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