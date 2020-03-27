شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأمطار الرعدية غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.
وأوضحت الهيئة، أنه سيستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية و أجزاء من مناطق الرياض و المدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.
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