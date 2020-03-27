شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):حذرت الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية في بعض مناطق المملكة، من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.
ويشمل التحذير كلا من منطقة حائل، والحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
ويصاحب الأمطار الرعدية، نشاطا في الرياح السطحية، مع تدني في مدى الرؤية.
ويستقر الطقس يوم السبت ٢٨ مارس، في تمام الساعة الثالثة عصرا.
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