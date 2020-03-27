شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: الكحول الموجود في الشامبوات والأدوية أشبه بالنجاسة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن استخدام بعض سوائل غسل الشعر والأدوية المشتملة على نسبة يسيرة من الكحول، هي نسب مستهلكة ولا تضر.

وأضاف " الخثلان " في تصريحات تليفزيونية : " هي أشبه بالنجاسة اليسيرة التي تقع في الماء الكثير وهذه معفو عنها " .

وتابع: " نسب الكحول مقسمة إلى ثلاثة أقسام (الأول نسبة كثيرة وهي محرمة، والثاني قليلة لكنها تسكر فيها محرمة كذلك، والقسم الثالث هي التي لا تسكر إذا كثرت وهي معفو عنها) " .