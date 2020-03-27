سعد الخثلان: الكحول الموجود في الشامبوات والأدوية أشبه بالنجاسة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن استخدام بعض سوائل غسل الشعر والأدوية المشتملة على نسبة يسيرة من الكحول، هي نسب مستهلكة ولا تضر.
وأضاف " الخثلان " في تصريحات تليفزيونية : " هي أشبه بالنجاسة اليسيرة التي تقع في الماء الكثير وهذه معفو عنها " .
وتابع: " نسب الكحول مقسمة إلى ثلاثة أقسام (الأول نسبة كثيرة وهي محرمة، والثاني قليلة لكنها تسكر فيها محرمة كذلك، والقسم الثالث هي التي لا تسكر إذا كثرت وهي معفو عنها) " .
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