للوقاية من فيروس كورونا.. وزارة التجارة تطلق مبادرة «التسوق في الصباح»

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، مبادرة «التسوق في الصباح» للحد من الزحام والتجمعات في وقت الذروة بالتزامن مع قرار تقديم موعد منع التجول الذي يبدأ في الثالثة عصرا في 3 مناطق، هي: «الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة»؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن 3 دقائق للتسوق في الصباح تصبح 30 دقيقة في وقت الذروة، لافتة إلى أن التسوق في الصباح أوفر لوقت المواطنبن وأكثر أمنًا لصحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فوائد التسوق في الصباح وفقًا لوزارة التجارة

وقالت وزارة التجارة في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي، إن متوسط المدة الزمنية لانتظارة متسوق تبلغ قيمة سلته 150 ريالًا عند الكاشير في الفترة من 6 صباحًا حتى الثامنة صباحًا تبلغ 3 دقائق.

بينما تبلغ مدة الانتظار عند الكاشير نحو 12 دقيقة عند التسوق في الفترة الزمنية من 8 حتى 11 صباحًا، وهي 4 أضعاف الفترة الأولى، بينما تبلغ مدة الانتظار عند الكاشير في الفترة الثالثة التي تمتد من 11 صباحًا حتى الثالثة عصرًا إلى 30 دقيقة، وهي 10 أضعاف الفترة الأولى، وفقًا لوزارة التجارة.

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وكانت الحكومة قررت تقديم أمر منع التجول؛ ليكون ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصرًا من يوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 26/3/2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27/7/1441هـ، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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