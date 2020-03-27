أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة وقرار عن بُعد لخدمة المواطنين

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 1400 رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات.

جاء ذلك ضمن خدمات الأمانة الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف، 286 رخصة بناء سكني وتجاري، و559 قرارًا مساحيًّا، و359 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، و198 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية، إضافة إلى خمسة مشاريع مميزة فندقية تجارية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الملك سلمان لقادة قمة مجموعة العشرين: جائحة كورونا تفرض علينا تدابير حازمة

وزارة الصحة تعلن حصيلة جديدة لكورونا بالمملكة: حالة وفاة جديدة والإصابات ١٠١٢