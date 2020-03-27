بالصور.. من داخل غرف العزل.. عاجل ترصد جهود صحة جازان لمكافحة كورونا

بالتزامن مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت صحة جازان حالة استنفار واسعة لتكثيف جهودها وطاقاتها؛ لمواجهة الوباء القاتل الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.

وفى إطار ذلك، وضعت صحة جازان كل وسائل التواصل والسبل التي من شأنها إنقاذ المصابين، وتقديم أفضل الخدمات والرعايا اللازمة لهم؛ ليعودوا إلى منازلهم سالمين.

وفى هذا الصدد، رصدت كاميرا عاجل الأجواء في داخل غرف العزل الصحي والمهيأة بشكل كامل في أحد المستشفيات والتي وضعت أحد الأقسام مخصصًا للحجر الصحي.

كما اتخذت صحة جازان حزمة الإجراءات والتدابير، من بينها إخضاع تعمل صحة جازان على تدريب العاملين والممارسين الصحيين والموظفين بالمستشفيات للوقاية من فايروس كورونا.

وشملت الإجراءات أيضًا تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بكل المستشفيات إلى أسبوعين والاتصال بالمراجعين وتحديد مواعيد مقبلة.

كما أجلت كل حالات الأسنان الى فترة أسبوعين والاكتفاء بالحالات الطارئة وأجلت صحة جازان العمليات الجراحية الباردة وجلسات العلاج الطبيعي وتحديد مواعيد في وقت لاحق بعد أسبوعين.

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وأوصت صحة جازان إلى التقيد بالعزل المنزلي والالتزام بالسلامة والوقاية الكافية والابتعاد عن التجمعات للوقاية من كورونا.

7 حالات إصابة بكورونا

واستقبلت صحة جازان 7 حالات مؤكدة مصابة بفايروس كورونا منذ إعلان وصول وباء كورونا الى المملكة وكانت معظم الحالات قادمة من خارج السعودية والحالات الأخرى كانت مخالطة لحالات مصابة.

وذكرت وزارة الصحة أن أول إصابتين في جازان كانت لمواطنين قادمين من المغرب.

وكانت حالتان أخرياين قادمتان من شرق آسيا والحالات الثلاث المتبقية مخالطة لحالات مصابة.

وكشفت وزارة الصحة عن أن معظم الحالات في جازان تتماثل للشفاء والخروج بإذن الله من المستشفى حال التأكد من صحتهم.