«الحج» تتيح الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم للإعفاء من عقوبات التأخير

أعلنت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم بالتقدم بطلب للوزارة للإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.

وقالت «الحج والعمرة» في بيان لها، إنه بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، وإلحاقاً لما أعلنته الوزارة في 28 رجب 1441 هـ، الموافق 23 مارس 2020 م، فإنها تعلن عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، وذلك للتقدم بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.

وأضافت الوزارة: نود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441 هـ، الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2020م، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.

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ولفتت الوزارة، إلى تقديم الطلبات على الرابط .، علمًا بأنه ستطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.

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