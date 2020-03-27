توفير 37 ألف آلية للتعقيم والإصحاح البيئي في الشوارع والأماكن العامة

دفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، 37 ألف آلية ضمن جهود التطهير والتعقيم والإصحاح البيئي؛ ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وبيّن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي، أن الوزارة حشدت جهودها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) من خلال أماناتها وبلدياتها.

وأوضح «العتيبي» أن القطاع البلدي عزز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة.

واستكمل: إن البلديات نفذت ما يزيد على 52,282 جولة رقابية بمختلف الأمانات، كما رصدت آفات الصحة العامة ومكافحتها لمنع وقوع الأمراض والأوبئة عبر 69,696 جولة إصحاح بيئي وتطهير للحدائق والمتنزهات والشوارع والأماكن العامة

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وقال «العتيبي» إن القطاع البلدي دفع بما يزيد على 15,000 آلية لمباشرة أعمال النظافة بجميع الأمانات، وكذلك قرابة 22,000 آلية مختصة بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم ومكافحة، وتم تطهير قرابة 45,000 موقع ما بين حدائق وشوارع ومنتزهات وأماكن عامة وواجهات بحرية، موضحًا أن أعمال الإصحاح البيئي والرقابة والتطهير مستمرة.

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