«حساب المواطن» يوضح موقف المستفيدين الجدد.. في ظل منع التجوُّل

أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم الجمعة، موقفه بالنسبة لطريقة التعامل مع الطلبات الجديدة التي تم تقديمها بعد العاشر من مارس الجاري، في ظل تعليق العمل بالمكاتب والمصالح الحكومية، احترازًا لتفشي فيروس «كورونا المستجد».

وعبر «تويتر»، قال الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين من برنامج «حساب المواطن»: بالنسبة للطلبات التي تم تقديمها بعد تاريخ الـ 10 من مارس الجاري، سيتم دراستها وإبلاغ أصحابها باستيفائهم شروط الأهلية من عدمه، وذلك عن طريق زيارة حساب «دراسة الأهلية»، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو.

وجاء ذلك ردًا على عل سؤال قال صاحبه: قدمت على حساب المواطن ووصلتني رسالة أنه (تم التعامل مع طلبك بنجاح)؛ ولكن جاء أمر إغلاق المكاتب.. وأسأل هل راح تستمر الإجراءات، ولا أنتظر لحين انتهاء الحظر واتصل عليهم؟

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