أمانة الرياض تُطلق مبادرة توصيل الطلبات للمواطنين في سياراتهم.. للحد من كورونا

أطلقت أمانة منطقة الرياض، الجمعة، مبادرة (صحتك أمانة ـ نخدمك لسيارتك)، مستهدفة توصيل الطلبات لأصحابها دون الدخول للأسواق ومواجهة الزحام بها.
وعبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت الأمانة: بالتنسيق مع بعض الأسواق الغذائية الكبرى، أطلقت أمانة المنطقة مبادرة لتقديم خدمة تجهيز طلبات العملاء واستلامها مباشرة في مركباتهم دون الحاجة إلى دخول السوق.
وأكدت الأمانة أن تلك المبادرة، تأتي تسهيلًا على السكان ووقاية لهم من أي عدوى لا قدر الله، وتخفيفًا من التزاحم في الأسواق الغذائية. في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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