خادم الحرمين يبحث «جهود مكافحة فيروس كورونا» مع رئيس الصين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتناول الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الصيني بنجاح جهود بلاده في مواجهة هذه الجائحة، مشيدًا بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة بمكافحة انتشار الوباء.

من جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمنًا مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكدًا رغبة بلاده في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

Advertisements

وأبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. سماحة المفتي يعلق على إغلاق المساجد بسبب كورونا

مفتي عام المملكة: قرارات السعودية في مواجهة كورونا «دفع للضرر»