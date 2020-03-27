شرطة القريات تضبط مواطنا أشاع البصق على الصرافات

ضبطت شرطة محافظة القريات شخصا نشر تسجيلاً صوتياً باسمه تضمن شائعة بصق شخص مجهول على عدة مكائن صرف آلي بالمحافظة، مما تسبب في حالة من الخوف لدى الأهالي. وأكد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس لـ«دوت الخليج»، أن الشرطة ضبطت مواطنا نشر تسجيلا صوتيا تضمن شائعة بصق شخص على مكائن الصرف بالقريات، وتمت إحالته لجهات الاختصاص.



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