السعودية اليوم / الأمم المتحدة تصدر توصيات لنقل البضائع الخطرة



جنيف 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لأوروبا توصيات لنقل البضائع الخطرة لضمان نقلها بشكل آمن وفعال، ويتعين على جميع دول العالم تطبيقها ودمجها في القوانين المحلية، وتتضمن هذه المواد الغازات المستخدمة في التنفس الصناعي للمرضي الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة .

وأفادت الرابطة الأوروبية للغازات الصناعية وهي المورد الرئيس للغازات الطبية في أوروبا ، أن أعضاءها يواجهون زيادة غير مسبوقة في الطلب تصل إلى عشرة أضعاف الطلب المعتاد، بسبب جائحة " كوفيد - ١٩ " ، خاصة الأكسجين الطبي .

وقال المتحدث الرسمي جون رودريجيز : إنه إضافة إلى الغازات الطبية يجب أيضاً نقل المنتجات التي تصنع أو تستخدم في المستشفيات وفقا للتوصيات الأممية ، وهي المواد المعدية والعينات البيولوجية وعينات المستشفيات ، والأدوية الإشعاعية للطب النووي ، والنفايات السريرية ، بما في ذلك الأدوات الجراحية المستخدمة المنقولة إلى وحدات التطهير المركزية .

وتاتي هذه الأحكام الاستثنائية استجابة لحالة الطوارئ الحالية التي تتطلب تنفيذا صارما للتوصيات ، لضمان مستويات عالية من الأمان في نقل المنتجات الحيوية .

//انتهي//

20:44ت م

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