السعودية اليوم / رواندا تُسجل 50 حالة مؤكدة من فيروس كورونا



كيغالي 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الرواندية اليوم، تسجيل تسع حالات مؤكدة جديدة من فيروس

وكانت سلطات البلاد قد أعلنت الاسبوع الماضي، فرض حجر صحي على جميع السكان وإغلاق الحدود، في محاولة للحدّ من انتشار

// انتهى //

20:38ت م

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كيغالي 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الرواندية اليوم، تسجيل تسع حالات مؤكدة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50 حالة إصابة بهذا الفيروس.وكانت سلطات البلاد قد أعلنت الاسبوع الماضي، فرض حجر صحي على جميع السكان وإغلاق الحدود، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد ّ، وذلك في إطار تدابير تُعتبر من بين الأشدّ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.// انتهى //20:38ت م0159

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