السعودية اليوم / الأمير سلطان بن أحمد : ‏‎قيادة المملكة رسخت مكانتها وحضورها الإنساني والاقتصادي في إدارة أزمة مواجهة جائحة كورونا المستجد



المنامة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أن ‏‎قيادة المملكة في هذه الظروف العالمية الحرجة رسخت مكانتها وحضورها الإنساني والاقتصادي في إدارة أزمة مواجهة جائحة

ونوه سمو ه، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) من مضامين كشفت عن عمق القيم التي ينعم بها هذا الوطن العزيز ، والرؤية التي ترسم خارطة الخروج من هذه الأزمة ، وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي .

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ويديم على الجميع الصحة والعافية .

// انتهى //

20:33ت م

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المنامة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أن ‏‎قيادة المملكة في هذه الظروف العالمية الحرجة رسخت مكانتها وحضورها الإنساني والاقتصادي في إدارة أزمة مواجهة جائحة كورونا المستجد ، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي ، واستجابة لدورها القيادي كونها رئيساً لمجموعة العشرين ، ودعمها للجهود العالمية في الحد من تفشي هذا الفيروس .ونوه سمو ه، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) من مضامين كشفت عن عمق القيم التي ينعم بها هذا الوطن العزيز ، والرؤية التي ترسم خارطة الخروج من هذه الأزمة ، وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي .وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ويديم على الجميع الصحة والعافية .// انتهى //20:33ت م0156

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