السعودية اليوم / سمو أمير عسير يكرّم مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة بيشة



أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

وأشاد سمو الأمير تركي بن طلال ، بالدور الذي تقدمه الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من تطورات جائحة كورونا، لافتاً سموه إلى أن كل عمل مميز يقف خلفه مسؤول استشعر أهمية مكانته والدور الذي يقوم به، ومهامه التي يجب عليه تنفيذها بأعلى جودة وفي وقت قياسي، وهذا من يستحق التكريم والتقدير لبذل المزيد من العطاء لخدمة المواطن والمقيم في المنطقة"، مشيراً سموه إلى أن جائحة كورونا ميدان فسيح يتجلى فيها الشعور بالمسؤولية، والجدية في العمل، والدقة في التنفيذ.

// انتهى //

20:05ت م

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أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة أمس ، مدير إدارة مكافحة العدوى في صحة بيشة الدكتور عبيد بن جلوي الأكلبي، نظير الأداء المميز الذي قامت به إدارته في مهام إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، وما تم تنفيذه وإعداده من خطط للطوارئ.وأشاد سمو الأمير تركي بن طلال ، بالدور الذي تقدمه الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من تطورات جائحة كورونا، لافتاً سموه إلى أن كل عمل مميز يقف خلفه مسؤول استشعر أهمية مكانته والدور الذي يقوم به، ومهامه التي يجب عليه تنفيذها بأعلى جودة وفي وقت قياسي، وهذا من يستحق التكريم والتقدير لبذل المزيد من العطاء لخدمة المواطن والمقيم في المنطقة"، مشيراً سموه إلى أن جائحة كورونا ميدان فسيح يتجلى فيها الشعور بالمسؤولية، والجدية في العمل، والدقة في التنفيذ.// انتهى //20:05ت م0151

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