السعودية اليوم / سمو أمير عسير يناقش توفير المستلزمات الطبية والوقائية في الصيدليات المرجعية بالمنطقة



أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

وأجرى سمو أمير منطقة عسير إتصالاً هاتفياً بالرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي الدوائية ياسر جواهرجي، أوضح سموه فيه مهام غرفة إدارة الأزمة بالمنطقة ومهامها التنفيذية التي تتضمن بحث سبل توفير المستلزمات الطبية التي تساند الإجراءات الإحترازية للحد من تطور جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه أصبح على الجميع واجب وطني في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في هذه الأزمة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية.

وأكد جواهرجي بدوره بأن إمداد الصيدليات بالمواد العلاجية و المعقمات والكمامات يسير بشكل مطمئن وفق خطة إدارة للأزمات بأعلى المعايير العالمية، مؤكداً بأنه تم توجيه فرق الإمداد في النهدي بدعم الصيدليات في منطقة عسير بعدد 100 ألف من الكمامات و ١٥ ألف من المواد المعقمة تصل المنطقة خلال ٢٤ساعة القادمة، لافتاً إلى أنه سيتم توفير كافة المستلزمات بإمدادات مستمرة طيلة الأيام القادمة ، وتغطية كافة نقاط البيع بالمنطقة التابعة لمجموعة النهدي، إلى جانب العمل على تقديم خدمة البيع والتوصيل عبر كافة التطبيقات المستثناة من قرار منع التجول.

// انتهى //

20:02ت م

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أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، أمس، آلية توفير وإمداد الصيدليات المرجعية (التجارية) بالمستلزمات الوقائية والطبية تفادياً لتحدي زيادة الطلب وانخفاض العرض.وأجرى سمو أمير منطقة عسير إتصالاً هاتفياً بالرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي الدوائية ياسر جواهرجي، أوضح سموه فيه مهام غرفة إدارة الأزمة بالمنطقة ومهامها التنفيذية التي تتضمن بحث سبل توفير المستلزمات الطبية التي تساند الإجراءات الإحترازية للحد من تطور جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه أصبح على الجميع واجب وطني في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في هذه الأزمة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية.وأكد جواهرجي بدوره بأن إمداد الصيدليات بالمواد العلاجية و المعقمات والكمامات يسير بشكل مطمئن وفق خطة إدارة للأزمات بأعلى المعايير العالمية، مؤكداً بأنه تم توجيه فرق الإمداد في النهدي بدعم الصيدليات في منطقة عسير بعدد 100 ألف من الكمامات و ١٥ ألف من المواد المعقمة تصل المنطقة خلال ٢٤ساعة القادمة، لافتاً إلى أنه سيتم توفير كافة المستلزمات بإمدادات مستمرة طيلة الأيام القادمة ، وتغطية كافة نقاط البيع بالمنطقة التابعة لمجموعة النهدي، إلى جانب العمل على تقديم خدمة البيع والتوصيل عبر كافة التطبيقات المستثناة من قرار منع التجول.// انتهى //20:02ت م0150

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