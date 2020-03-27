السعودية اليوم / محافظ التدريب التقني يدشن أول مخيم كشفي إلكتروني للوقاية من فيروس كورنا



الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

يدشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يوم غد السبت المخيم الكشفي الإلكتروني التقني ويستهدف أكثر من 3000 من كشافة وجوالة ومرشدات وقادة المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة عبر منصة التدرب الإلكتروني عن بعد" البلاك البورد".

وأشار عضو اللجنة المركزية ومدير العلاقات العامة بالمخيم القائد إبراهيم بن صالح الغفيلي بأن المخيم الإلكتروني أحد مبادرات الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة ويهدف إلى توعية الكشافة والمرشدات بالمؤسسة للتصدي لفيروس

والمخيم الكشفي الإلكتروني التقني عبارة عن برنامج توعوي يشارك فيه جميع الفرق الكشفية التابعة للمؤسسة من كافة أنحاء المملكة من أماكنها عبر الإنترنت، حيث يعتبر هذا المخيم أول مخيم كشفي إلكتروني تقني يقام في المملكة العربية

وأضاف الغفيلي بأنه انطلقت قبل أربعة أيام الحملة الإعلامية المصاحبة للمخيم الإلكتروني للتعريف بالمخيم ، وكذلك حملة إعلامية إلكترونية للتوعية بالوقاية من فيروس كورنا وإطلاق الهاشتاقات التوعوية المختلفة عبر المنصات الاجتماعية الخاصة بالمؤسسة والإدارات العامة بالمناطق والمنشآت التدريبية التابعة لها على مستوى المملكة ، وكذلك مشاركة عدد من الجهات والمؤثرين والمسئولين لدعم الحملة التوعوية.

// انتهى //

19:46ت م

0146



الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسيدشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يوم غد السبت المخيم الكشفي الإلكتروني التقني ويستهدف أكثر من 3000 من كشافة وجوالة ومرشدات وقادة المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة عبر منصة التدرب الإلكتروني عن بعد" البلاك البورد".وأشار عضو اللجنة المركزية ومدير العلاقات العامة بالمخيم القائد إبراهيم بن صالح الغفيلي بأن المخيم الإلكتروني أحد مبادرات الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة ويهدف إلى توعية الكشافة والمرشدات بالمؤسسة للتصدي لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 من خلال برامج توعوية وجلسات تدريبية وورش عمل يتم تقديمها من خلال نخبه من مميزة من الأطباء وأكاديميين ومختصين في الحركة الكشفية.والمخيم الكشفي الإلكتروني التقني عبارة عن برنامج توعوي يشارك فيه جميع الفرق الكشفية التابعة للمؤسسة من كافة أنحاء المملكة من أماكنها عبر الإنترنت، حيث يعتبر هذا المخيم أول مخيم كشفي إلكتروني تقني يقام في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.وأضاف الغفيلي بأنه انطلقت قبل أربعة أيام الحملة الإعلامية المصاحبة للمخيم الإلكتروني للتعريف بالمخيم ، وكذلك حملة إعلامية إلكترونية للتوعية بالوقاية من فيروس كورنا وإطلاق الهاشتاقات التوعوية المختلفة عبر المنصات الاجتماعية الخاصة بالمؤسسة والإدارات العامة بالمناطق والمنشآت التدريبية التابعة لها على مستوى المملكة ، وكذلك مشاركة عدد من الجهات والمؤثرين والمسئولين لدعم الحملة التوعوية.// انتهى //19:46ت م0146

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