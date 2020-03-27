شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي وصاروخي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الجمعة 27 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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