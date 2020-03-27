السعودية | 15 ألف آلية لمباشرة أعمال النظافة بالأمانات، و22 ألف آلية بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تكافح وزارة الشؤون البلدية والقروية فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، للحد من انتشاره من خلال أعمال التطهير والإصحاح البيئي والتعقيم والنظافة في الميادين والشوارع والأماكن العامة والأسواق .

وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام لوزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي أن الوزارة حشدت جهودها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) من خلال أماناتها وبلدياتها، لحماية المواطنين والمقيمين، والتصدي لانتشار الفيروس ومحاصرته والحد من آثاره، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، مؤكدا أن الوزارة لم تدخر جهدا في تعزيز الجهود الصحية في هذا الجانب، من خلال التعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة.

وأوضح أن القطاع البلدي عزز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، حيث قامت البلديات بتنفيذ ما يزيد على 52,282 جولة رقابية بمختلف الأمانات، كما رصدت الوزارة آفات الصحة العامة ومكافحتها وذلك لمنع وقوع الأمراض والأوبئة من خلال تنفيذ 69,696 جولة إصحاح بيئي وتطهير للحدائق والمتنزهات والشوارع والأماكن العامة.

وقال : إن القطاع البلدي دفع بما يزيد عن 15,000 آلية لمباشرة أعمال النظافة بجميع الأمانات، وكذلك قرابة 22,000 آلية مختصة بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم ومكافحة، وقد تم تطهير قرابة 45,000 موقع ما بين حدائق وشوارع ومنتزهات وأماكن عامة وواجهات بحرية ” ، موضحا أن أعمال الإصحاح البيئي والرقابة والتطهير مستمرة.

وأشار العتيبي إلى حرص الوزارة على تفعيل الخدمات الإلكترونية للقطاع البلدي لتمكين المستفيدين من إتمام معاملاتهم من منازلهم دون الحاجه للتنقل دعماً لجهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد أن عدد البلاغات التي تم تلقيها حتى الآن بلغت نحو 28,000 بلاغ عبر تطبيق 940، كان أبرزها مناشدات تتعلق بمخالفات بعض المحلات لضوابط الوقاية وتم اتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس.

