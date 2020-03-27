شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تنوه المعتمرين بسرعة الاستفادة من فترة الإعفاءات والان نبدء بالتفاصيل
وعليه تود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441 الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس 2020م ، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa ، علماً بأنه ستطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.
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