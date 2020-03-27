فيروس كورونا.. 9 إيجابيات خرجت من الوباء العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للحفاظ على السلامة العامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لجأت الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

وأجبرت معظم الدول الناس على البقاء في منازلهم كإجراءات احترازية من الفيروس المستجد، تزامنا مع إغلاق منافذ الترفيه الخارجية.

وفي ظل هذا الواقع المربك الذي يئن تحت وطأته العالم بأسره من انتشار فيروس، اعتقد الناس أن الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي خطوة نحو الوحدة والعزلة، وأن الوباء قد أثر سلبا على حياتنا.

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