5 وفيات جديدة في الصين و55 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين وصل إلى 3292

سجلت الصين، الجمعة، 5 وفيات جديدة و55 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وبالإحصائيات الجديدة يرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 3292، والإصابات إلى 81340.

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أفادت سلطات محلية صينية, الخميس, بأن إجمالي 21046 من العاملين في المجال الطبي، من مختلف أنحاء الصين، غادروا مقاطعة هوبي بوسط البلاد بعدما ساعدوا المقاطعة في مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة أنباء الصين (شينخوا) إلى أنه لا يزال هناك 16558 عاملا طبيا من 139 فريقا طبيا يحاربون الفيروس في مدينة ووهان، حاضرة المقاطعة، التي كانت الأكثر تضررا من الفيروس.

وقال جياو يا هوي، المسؤول بلجنة الصحة الوطنية، إنه من المتوقع أن تصل مغادرة الفرق المساعدة الطبية إلى ذروتها بنهاية مارس/آذار الجاري.