التجربة الصينية في احتواء كورونا تبهر العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت منظمة الصحة العالمية بنجاح جهود الصين في احتواء فيروس كورونا المستجد، بناءً على الأرقام التي أعلنتها بكين مؤخراً، وذلك بفضل نهج "القوة الصارمة" رغم مضاعفاته السلبية.

إنفوجراف.. الوصفة الصينية لقهر فيروس كورونا



حققت الصين نجاحاً كبيراً في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لوقف انتشار الفيروس.

في الوقت الذي يجتاح فيه الفيروس جميع أنحاء العالم ويتسبب في إغلاق الأسواق ووقف الطيران وحرمان مئات الملايين من الأطفال من التعليم، تبدو الحكومات في حاجة ماسة إلى سبل لاحتوائه. ويبدو أن الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، لديها الوصفة لاحتواء الوباء.

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وبرزت عدة عوامل مهمة أسهمت بشكل كبير في كبح السلطات الصينية جماح الفيروس المستجد والحد من تداعياته، منها حزم الدولة في إجراءات العزل والحجر الصحي، وتسخير الإعلام للتوعية وتجريم الشائعات، وعزل وإغلاق المناطق الموبوءة لمنع انتقال الفيروس.

تستأنف الصين رحلات الركاب الداخلية من وإلى مدينة ووهان التي كانت مركزا لانتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 8 أبريل/نيسان المقبل، وفقا لهيئة النقل الإقليمية في إقليم هوبي الصيني.

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وأعلنت الصين إغلاق جميع المستشفيات المخصصة لعلاج حالات فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان مؤقتاً، بعد شفاء غالبية الحالات وانخفاض أعداد المصابين.