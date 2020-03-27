33 مليون ريال من البنك الأهلي لصندوق الوقف الصحي لمكافحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن البنك الأهلي التجاري المساهمة بمبلغ 33 مليون ريال سعودي لدعم صندوق الوقف الصحي في المملكة لمكافحة جائحة كورونا للمساعدة في توفير ما يحتاج إليه المريض من علاج وللإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، وذلك إيماناً بواجبناً الوطني واستشعاراً بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومنتا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات القطاع الخاص لمكافحة فيروس كورونا تماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيّدها الله".