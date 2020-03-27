محمد بن مسعود - الدمام - بيانات رسمية تشير إلى 119 في السنغال والإجمالى في مالي يصل 11 سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

السنغال مالي فيروس كورونا الجديد كوت ديفوار

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 07:43 PM بيانات رسمية تشير إلى 119 في السنغال والإجمالى في مالي يصل 11 Advertisements 37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية 37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

الكلمات المفتاحية

، 37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم