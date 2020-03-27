محمد بن مسعود - الدمام - 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 07:10 PM "التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة "التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة. الكلمات المفتاحية ، "التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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