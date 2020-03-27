مجلس التعاون يعلن الأعداد الحقيقية لمصابي كورونا فيروس في الخليج

نشر المجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، الأرقام الحقيقية للإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) حيث بلغ 1012 إصابة .

وبلغ عدد اصابات كورونا فيروس في السعودية 1012 اصابة تماثلت 33 منها للشفاء التام فيما سجلت سلطنة عمان 109 حالة اصابة منها 23 حالة تماثلت للشفاء.

في قطر وصلت الاصابات لـ 549 إصابة منها 43 حالة تماثلت للشفاء من كورونا فيروس والبحرين 548 حالة وشفاء 210 حالة منها وفي الكويت وصل عدد الاصابات لـ 208 حالة شفي منها 49 حالة. بحسب ما أورجته شبكة "CNN".

يذكر بأن الفيروس الجديد المعروف بـ "كورونا فيروس" أو "كوفيد-19" تجاوزت اصاباته أكثر من نصف مليون حالة حول العالم وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول الماضي.