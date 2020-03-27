نقاط فحص بصري للمسافرين القادمين إلى رفحاء عبر طريق الشمال الدولي

أطلق القطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، الجمعة، حملة وقائية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ باستحداث أربع نقاط فرز بصري إحداها في مدخل محافظة رفحاء الغربي على طريق الشمال الدولي.

وعزز القطاع إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمحافظة أو المارين بطريق الشمال الدولي عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس.

يضاف إلى ذلك ثلاث نقاط فرز بصري أخرى في عدد من أسواق التموينات الكبرى، والتي تبدأ عملها يوميًا من الساعة 1 حتى 7 مساء، ولمدة أسبوع. وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الإجراءات الوقائية لسكان المحافظة.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء محمد بن مهيدي النجدي، أن هذه النقاط تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين القادمين.

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وأكد النجدي، أن هذه الإجراءات جاءت بغرض تعزيز التوعية بأهمية إتباع الإرشادات الصحية والحرص على غسل اليدين والبعد عن التجمعات.

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