نجران.. مصادرة «جيل» منظف لليدين لعدم إدراجه رسميًا

ضبط فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، كميات كبيرة من منتج منظف لليدين يحمل اسم «Ez life cleansing hand gel» الذي سبق أن حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تداوله بالأسواق دون إدراجه لديها.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال بمركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأكد فرع وزارة التجارة بالمنطقة استمرار جولاته الرقابية على الصيدليات والمراكز الطبية للتأكد من توافر المنتجات الطبية، واستقرار أسعارها.
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