الجوازات تدعو المعتمرين المنتهية تأشيراتهم بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء

دعت المديرية العامة للجوازات، المعتمرين المنتهية تأشيراتهم، بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار القانونية المترتبة على التأخير.

جاء ذلك في بيان، لـ«مديرية الجوازات»، عبر «تويتر»، ذكرت فيه أن المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم عليهم المبادرة بالاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار والغرامات المالية المترتبة على التأخير، قبل انتهاء المهلة بنهاية يوم غدٍ السبت.

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