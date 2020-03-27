ابن حثلين: قمة العشرين جسَّدت دور المملكة ومكانتها العالمية الكبيرة

ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، رئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بافتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين.

وأكد ابن حثلين أن القمة جسدت الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية عالميًا في المجالين الإنساني والاقتصادي بروح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق، بما حباها الله من قيادة حكيمة وقوة اقتصادية وعمق ثقافي تستمده من الشريعة الإسلامية السمحة، والذي ترجمته على أرض الواقع بتقديم العديد من المساعدات الإغاثية إلى عدد من الدول، إلى جانب الدعم الكبير لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار رئيس المنظمة الدولية للإبل إلى أن البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية حمل التزامًا واضحًا ببذل كل ما يمكن للتغلب على جائحة كورونا، الأمر الذي بعث الاطمئنان في قلوب العالم، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم الأمن والصحة والسلامة في بلادنا العالم أجمع.

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