النيابة العامة توجه بالقبض على شخص سخر من أزمة كورونا وروج معلومات زائفة

3 شعبان 1441 / 27 مارس 2020 05:23 م
وجهت النيابة العامة الجهات الأمنية بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو، سخر خلاله من أزمة فيروس كورونا مروجًا في الوقت ذاته معلومات مضللة بشأن الوضع الراهن.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، عبر «تويتر»، أوضحت خلاله، أنها وجهت بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا ويمارس التضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى.
وأوضح البيان أن تصرف الشخص المشار إليه على هذا النحو ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته إلى المحكمة الشرعية المختصة.
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