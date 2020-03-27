أخبار السعودية اليوم.. رياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق.. و5 نصائح لطلاب التعليم عن بُعد

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 27 مارس 2020م؛ أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقعات الهيئة العامة للأرصاد بنشاط لرياح سطحية على 9 مناطق بالمملكة، وتشديد الإجراءات الاحترازية في سوق الأغنام بجدة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

الأرصاد: نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على 9 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق بالمملكة تشمل تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

«التعليم» توجه 5 نصائح للطلاب أثناء الدراسة عن بُعد

نصحت وزارة التعليم، الطلاب باتباع الأساليب السليمة للاستذكار أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد في المنازل، منها الحرص على الجلوس السليم أثناء المذاكرة، مع ترك مسافة كافية بينه وبين التلفاز أثناء مشاهدته، بما لا يقل عن متر ونصف المتر.

أعدَّته وزارة الصحة.. دليل العائلة في التصدي لفيروس كورونا

أطلقت وزارة الصحة، دليل الأسرة الاسترشادي الذي يتضمن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، ضمن حملاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا في سوق الأغنام بجدة

شهدت سوق الأغنام بمحافظة جدة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما مضت حركة السوق وإقبال المواطنين والمقيمين عليه وعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي.

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الزراعة: استقبال 20 ألف رأس من الأبقار والأغنام من رومانيا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محاجرها استقبلت نحو 20 ألف رأس من الأغنام والأبقار من دولة رومانيا.

بالدولار.. تعرف على أسعار الذهب والفضة في تعاملات الجمعة

تراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1624.41 دولار للأوقية، ونزل في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1643.30 دولار للأوقية.

يأتي هذا في وقت ربح فيه المعدن الأصفر نحو 8.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، بدعم من بيانات أمريكية ضعيفة، وإجراءات تحفيز اقتصادي غير مسبوقة اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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