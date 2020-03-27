أمير مكة: كلمة الملك في قمة العشرين عززت دور السعودية

أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى ترؤسه القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة الـ20؛ عزَّزت ريادة المملكة في الحفاظ على الروح البشرية، مع أخذها في الاعتبار دعم ومساندة الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا والحد من تأثيراته.

وأوضح أمير مكة المكرمة، أن مضامين كلمة الملك سلمان، كانت بمنزلة رسالة سامية تعكس الالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه سلامة شعوب العالم، وتُسلط في ذات الوقت الضوء على ضرورة تكاتف الجهود وتضامن الحكومات لمواجهة جائحة كورونا والخروج من تداعيات هذه الأزمة بحزمة من القرارات والخطوات تضمن سلامة الإنسان، والحد من تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالبشرية والتنمية على السواء.

وأشار الأمير الفيصل إلى أن عقد هذه القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد الدور الريادي للمملكة وحضورها المؤثر في جميع المحافل، وعلى كافة الأصعدة، سائلًا الله –تعالى- أن يمُدَّ في عمره ويجعله ذخرًا للأمتين العربية والإسلامية.

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