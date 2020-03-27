السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُنفذ مبادرتها في استهلاك الكهرباء لعدة مرافق



الأحساء 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

تُنفذ أمانة الاحساء مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء في الطرقات الرئيسية والمرافق العامة والحدائق والمنتزهات والساحات البلدية خلال فترة منع التجول بهدف توفير الطاقة والمحافظة على البيئة. وتقوم بأعمال التطهير والتعقيم لأجهزة ونقاط الصرف الآلي التابعة للبنوك والمصارف في أرجاء الحاضرة، تنفيذاً لخططها الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن وكالة الخدمات بأمانة الأحساء ممثلة في الادارة العامة للنظافة تواصل جهودها في تكثيف خطواتها الاحترازية لغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات في الأحياء والأسواق عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، وخطط تنظيف كنس الطرقات آلياً وغسل الأرصفة.

كما تواصل إدارة مراقبة الأسواق تنفيذ الجولات المكثفة لمتابعة منتجات سوق الخضار المركزي ومراقبة الأسعار بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، لافتاً إلى استمرار الرقابة الشاملة لوكالة البلديات لمنشآت الصحة العامة مع إلزام مراكز التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق واتخاذ أقصى التدابير الوقائية وتوفير المعقمات لقاصديها حين استخدام العربات وقبل بدء جولة التبضّع.

// انتهى //

18:52ت م

0131



الأحساء 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستُنفذ أمانة الاحساء مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء في الطرقات الرئيسية والمرافق العامة والحدائق والمنتزهات والساحات البلدية خلال فترة منع التجول بهدف توفير الطاقة والمحافظة على البيئة. وتقوم بأعمال التطهير والتعقيم لأجهزة ونقاط الصرف الآلي التابعة للبنوك والمصارف في أرجاء الحاضرة، تنفيذاً لخططها الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن وكالة الخدمات بأمانة الأحساء ممثلة في الادارة العامة للنظافة تواصل جهودها في تكثيف خطواتها الاحترازية لغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات في الأحياء والأسواق عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، وخطط تنظيف كنس الطرقات آلياً وغسل الأرصفة.كما تواصل إدارة مراقبة الأسواق تنفيذ الجولات المكثفة لمتابعة منتجات سوق الخضار المركزي ومراقبة الأسعار بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، لافتاً إلى استمرار الرقابة الشاملة لوكالة البلديات لمنشآت الصحة العامة مع إلزام مراكز التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق واتخاذ أقصى التدابير الوقائية وتوفير المعقمات لقاصديها حين استخدام العربات وقبل بدء جولة التبضّع.// انتهى //18:52ت م0131

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