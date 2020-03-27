

أديس أبابا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

سجلت القارة الإفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس

وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة إفريقية.

وذكر المركز أن منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت دول شمال إفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.

كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أصيبوا بالمرض.

// انتهى //

18:34ت م

0128



أديس أبابا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت القارة الإفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة إفريقية.وذكر المركز أن منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت دول شمال إفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أصيبوا بالمرض.// انتهى //18:34ت م0128

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالات الوفاة في قارة إفريقيا بسبب كورونا يصل إلى 83 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.