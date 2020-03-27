السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب فلسطيني بعيار معدني



قلقيلية 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص المعدني.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا الرصاص الحي و "المعدني" وقنابل الصوت، مما أدى لإصابة مواطن فلسطيني بعيار معدني في قدمه، جرى علاجه ميدانياً.

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18:30ت م

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