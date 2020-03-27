السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب بالتزام قادة مجموعة العشرين للتغلب على جائحة فيروس كورونا



جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالبيان الصادر، يوم أمس، في ختام القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، التي انعقدت تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، حيث التزم القادة بصياغة استجابة عالمية منسقة ومستدامة في مواجهة جائحة فيروس

كما أعرب الدكتور العثيمين, عن تقديره لالتزام قادة مجموعة العشرين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء

وأوضح العثيمين, أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المقلق لفيروس كورونا المستجد يؤكد بوضوح على الحاجة الملحة إلى استجابة عالمية منسقة لمحاربة هذه الجائحة، واعتماد تدابير لحماية الاقتصاد العالمي، والتقليل إلى أدنى حد من تعطيل التجارة، وتعزيز التعاون بين الأمم.

وفي هذا السياق، ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن نتائج القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين ترسي أساسا طيبا للتنسيق العالمي في مكافحة هذه الجائحة التي لا توجد دولة واحدة في مأمن منها.

وأكد معالي الأمين, من جديد على عزم منظمة التعاون الإسلامي على دعم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها قادة مجموعة العشرين من أجل مجابهة التحديات الماثلة من جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك النهوض برفاه الشعوب وخاصة المجموعات الضعيفة منها.

//انتهى//

18:27ت م

0124



جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسرحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالبيان الصادر، يوم أمس، في ختام القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، التي انعقدت تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، حيث التزم القادة بصياغة استجابة عالمية منسقة ومستدامة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.كما أعرب الدكتور العثيمين, عن تقديره لالتزام قادة مجموعة العشرين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد وحماية الناس وكذلك تسخير جميع الأدوات المتاحة المتعلقة بالسياسات العامة لتقليل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للجائحة إلى أقصى حد، واستعادة النموالعالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز الصمود الاقتصادي.وأوضح العثيمين, أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المقلق لفيروس كورونا المستجد يؤكد بوضوح على الحاجة الملحة إلى استجابة عالمية منسقة لمحاربة هذه الجائحة، واعتماد تدابير لحماية الاقتصاد العالمي، والتقليل إلى أدنى حد من تعطيل التجارة، وتعزيز التعاون بين الأمم.وفي هذا السياق، ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن نتائج القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين ترسي أساسا طيبا للتنسيق العالمي في مكافحة هذه الجائحة التي لا توجد دولة واحدة في مأمن منها.وأكد معالي الأمين, من جديد على عزم منظمة التعاون الإسلامي على دعم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها قادة مجموعة العشرين من أجل مجابهة التحديات الماثلة من جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك النهوض برفاه الشعوب وخاصة المجموعات الضعيفة منها.//انتهى//18:27ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب بالتزام قادة مجموعة العشرين للتغلب على جائحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.