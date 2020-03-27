السعودية اليوم / موريتانيا تقرر تعليق صلاة الجمعة على عموم البلاد



نواكشوط 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

علقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة على عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار تم اتخاذه نظرًا لتطور الحالة الصحية الراهنة وتفشي بفيروس

ودعا البيان المواطنين في موريتانيا القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي .

// انتهى //

18:22ت م

0120



نواكشوط 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسعلقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة على عموم البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار تم اتخاذه نظرًا لتطور الحالة الصحية الراهنة وتفشي بفيروس كورونا ، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس .ودعا البيان المواطنين في موريتانيا القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي .// انتهى //18:22ت م0120

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