السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 458 إصابة



بغداد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 14 في بغداد و36 في البصرة و18 في النجف و3 في أربيل, فيما سجلت إصابة واحدة في كل من كركوك والسليمانية وذي قار وبابل وصلاح الدين.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة, مما يرفع عدد الوفيات إلى 40 وفاة, وتسجيل 17 حالة شفاء تام جديدة, مما يرفع حالات الشفاء إلى 122 حالة.

// انتهى //

18:20ت م

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بغداد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 458 إصابة, بعد تسجيل 76 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 14 في بغداد و36 في البصرة و18 في النجف و3 في أربيل, فيما سجلت إصابة واحدة في كل من كركوك والسليمانية وذي قار وبابل وصلاح الدين.وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة, مما يرفع عدد الوفيات إلى 40 وفاة, وتسجيل 17 حالة شفاء تام جديدة, مما يرفع حالات الشفاء إلى 122 حالة.// انتهى //18:20ت م0117

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