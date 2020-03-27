السعودية اليوم / الأونروا تبدي استعدادها لوضع منشآتها وكوادرها الطبية تحت تصرف الحكومة الأردنية



عمّان 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أبدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استعدادها لوضع جميع منشآتها تحت تصرف الحكومة الأردنية من أجل محاربة

وقال مدير عمليات الوكالة في الأردن محمد أدار في تصريح صحفي : إن جميع الكوادر الطبية في مختلف المراكز من أطباء وممرضين ومساعدين، جاهزة للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد، في حال أتاحت الحكومة الأردنية فتح هذه المراكز وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الصحية الحكومية.

وأضاف أن الوكالة على استعداد لإيصال أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط للمرضى في منازلهم داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

// انتهى //

18:20ت م

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عمّان 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استعدادها لوضع جميع منشآتها تحت تصرف الحكومة الأردنية من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد وقال مدير عمليات الوكالة في الأردن محمد أدار في تصريح صحفي : إن جميع الكوادر الطبية في مختلف المراكز من أطباء وممرضين ومساعدين، جاهزة للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد، في حال أتاحت الحكومة الأردنية فتح هذه المراكز وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الصحية الحكومية.وأضاف أن الوكالة على استعداد لإيصال أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط للمرضى في منازلهم داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.// انتهى //18:20ت م0116

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