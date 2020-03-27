السعودية اليوم / وزير النقل ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين



الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أكد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الكلماتٌ المنيرة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في قمة مجموعة العشرين حددت في عمقٍ وإيجاز ، معالم الطريق لدول العالم الغارقة في محاولاتها الذاتية للمواجهة، بينما السبيل الأوحد يكمن في توحيد الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة عبر أقصر الطرق وأكثرها فعالية، بينما تفضل ـ أيده الله ـ ، بتقديم المبادرات لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي ودعم جهود العلماء في البحث عن لقاح ضد هذا الفيروس، واتخاذ ما يلزم لتقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلاً ، منوها أن كلمة خادم الحرمين الشريفين هي رسالة خير من وطن الخير لخير الإنسان أينما كان.

وقال معاليه : لأنها الأرض المباركة التي انطلقت منها رسالة الإسلام نوراً وهُدىً لبني الإنسان في كل زمانٍ ومكان. ولأنها مملكة الخير التي تسعى دائماً للخير ، ليس لأبنائها فقط، وإنما للبشر أجمعين، ولأنها بوابة التواصل الحضاري التي تستقبل بالحفاوة والترحاب كل من قصدها من ضيوف الرحمن والمعتمرين والعاملين من الزوار والمقيمين لأنها كذلك، فقد حرصت مملكة الإنسانية، وبمبادرة كريمة من قائد مسيرتنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله- ، و من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، على دعوة العالم للتوحد والتكاتف في مواجهة أخطر جائحة تواجه البشرية في العصر الحديث،

ونوه المهندس الجاسر أن المملكة لم تسعى لمكاسب ذاتية، ولم تنظر إلى مصالح أو منافع، بل عملت على استنهاض الهمم وتوحيد الطاقات والجهود للتخلص من هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة فائقة ويهدد كل تقدم وازدهار حققته البشرية على مدى التاريخ ، سائلا الله تعالى أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسموّ وليّ عهده الأمين ، ويسدد خطاهم لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، ويوفق جهودهم في خدمة البشرية والناسِ أجمعين .

// انتهى //

18:20ت م

0115



الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الكلماتٌ المنيرة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في قمة مجموعة العشرين حددت في عمقٍ وإيجاز ، معالم الطريق لدول العالم الغارقة في محاولاتها الذاتية للمواجهة، بينما السبيل الأوحد يكمن في توحيد الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة عبر أقصر الطرق وأكثرها فعالية، بينما تفضل ـ أيده الله ـ ، بتقديم المبادرات لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي ودعم جهود العلماء في البحث عن لقاح ضد هذا الفيروس، واتخاذ ما يلزم لتقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلاً ، منوها أن كلمة خادم الحرمين الشريفين هي رسالة خير من وطن الخير لخير الإنسان أينما كان.وقال معاليه : لأنها الأرض المباركة التي انطلقت منها رسالة الإسلام نوراً وهُدىً لبني الإنسان في كل زمانٍ ومكان. ولأنها مملكة الخير التي تسعى دائماً للخير ، ليس لأبنائها فقط، وإنما للبشر أجمعين، ولأنها بوابة التواصل الحضاري التي تستقبل بالحفاوة والترحاب كل من قصدها من ضيوف الرحمن والمعتمرين والعاملين من الزوار والمقيمين لأنها كذلك، فقد حرصت مملكة الإنسانية، وبمبادرة كريمة من قائد مسيرتنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله- ، و من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، على دعوة العالم للتوحد والتكاتف في مواجهة أخطر جائحة تواجه البشرية في العصر الحديث، فيروس كورونا المستجد .. وأن يترفع الجميع عن الصراعات والخلافات والتناحر والنظرات الضيقة المحدودة من أجل التركيز على خطرٍ، إذا أهملناه، لن يُبقي ولا يذر.ونوه المهندس الجاسر أن المملكة لم تسعى لمكاسب ذاتية، ولم تنظر إلى مصالح أو منافع، بل عملت على استنهاض الهمم وتوحيد الطاقات والجهود للتخلص من هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة فائقة ويهدد كل تقدم وازدهار حققته البشرية على مدى التاريخ ، سائلا الله تعالى أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسموّ وليّ عهده الأمين ، ويسدد خطاهم لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، ويوفق جهودهم في خدمة البشرية والناسِ أجمعين .// انتهى //18:20ت م0115

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