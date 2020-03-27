السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية تعلن عن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

اعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، اليوم : إنه جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، طفلان ، وشابان ، ورجل خمسيني، حيث تم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حول الرجل الخمسيني إلى مستشفى "هوغو تشافيز" في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

ولفت ملحم إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.

// انتهى //

18:05ت م

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رام الله 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واساعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، اليوم : إنه جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، طفلان ، وشابان ، ورجل خمسيني، حيث تم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حول الرجل الخمسيني إلى مستشفى "هوغو تشافيز" في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.ولفت ملحم إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.// انتهى //18:05ت م0114

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